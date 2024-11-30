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«Пять лет, как ты мой ангел. Очень скучаю по тебе». Соболенко поделилась фотографией отца

«Пять лет, как ты мой ангел. Очень скучаю по тебе». Соболенко поделилась фотографией отца
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в социальных сетях поделилась фото отца в годовщину его смерти.

«Пять лет, как ты мой ангел. Я очень скучаю по тебе, папа», — подписала снимок Соболенко.

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Напомним, в ноябре 2019 года отец Арины Соболенко скоропостижно скончался. Сергей Соболенко до 19 лет профессионально занимался хоккеем, пока не попал в автомобильную аварию.

Соболенко завершила сезон-2024 на Итоговом чемпионате WTA. Арина дошла на этом турнире до полуфинала, где уступила будущей чемпионке американке Кори Гауфф со счётом 6:7 (4:7), 3:6. Арина Соболенко не принимала участия в Кубке Билли Джин Кинг — 2024, так как сборная Беларуси отстранена от командных международных турниров.

В 2024 году Арина выиграла два турнира «Большого шлема» (Australian Open и US Open), а также два турнира на уровне WTA (Цинциннати и Ухань).

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