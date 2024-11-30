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Евгений Кафельников предложил пожизненную дисквалификацию за допинг

Евгений Кафельников предложил пожизненную дисквалификацию за допинг
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что все спортсмены, которые сдали положительный тест на допинг, должны быть пожизненно дисквалифицированы.

«Должна быть ПОЖИЗНЕННАЯ дисквалификация для любого, кто был пойман на запрещённых веществах! НИКАКИХ оправданий и НУЛЕВАЯ терпимость, независимо от того, кто вы!!!!» — написал Кафельников на личной странице в соцсети X.

Ранее стало известно, что в пробе второй ракетки мира польки Иги Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ). Однако следствие ITIA установило, что источником вещества стало заражённое лекарство — мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. Швёнтек была дисквалифицирована на один месяц, в течение которого она пропустила три турнира.

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