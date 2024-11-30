Кафельников: молодые игроки будут думать, что использовать стероиды — это нормально

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что допинг-скандалы подрывают честность тенниса в глазах юных спортсменов.

«Самое печальное во всём этом то, что молодые и перспективные игроки (12-16 лет) смотрят на своих кумиров и думают, что, может быть, это нормально — использовать стероиды в будущем и избегать наказания! Современные игроки подают плохой пример молодому поколению», — написал Кафельников на личной странице в соцсети X.

С ним согласился австралийский теннисист Ник Кирьос, процитировавший пост словом «да».