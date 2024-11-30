«Мерседес» опубликовал совместное фото Джорджа Расселла и Новака Джоковича

Команда «Мерседес» опубликовала совместное фото британского гонщика Формулы-1 Джорджа Расселла и 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича.

Фото: страница «Мерседес» в социальных сетях

«Рады приветствовать Ноле в нашей команде сегодня», — подписал публикацию «Мерседес» в своём аккаунте.

Сербский спортсмен посетил бокс команды в преддверии Гран-при Катара. Этап будет продолжаться до 1 декабря. Расселл занимает восьмую позицию в общем зачёте пилотов. На его счету 217 баллов. Чемпионский титул себе уже гарантировал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Ранее Джокович снялся с Итогового чемпионата ATP — 2024 из-за травмы. В последний раз серб выходил на корт на выставочном турнире «Шлем шести королей». Там Новак в полуфинале проиграл будущему чемпиону итальянцу Яннику Синнеру.