Елена Рыбакина приняла участие в фотосессии для сборной Казахстана

Федерация тенниса Казахстана опубликовала результаты фотосессии шестой ракетки мира, лидера национальной команды Елены Рыбакиной.

Фото: ktf.kz

Фото: ktf.kz

Ранее Рыбакина помогла сборной Казахстана по теннису выйти в квалификационный турнир Мировой группы 1 Кубка Билли Джин Кинг — 2025. Теннисистки уверенно обыграли представительниц Южной Кореи с общим счётом 3:0.

В 2024 году Елена Рыбакина выиграла три титула на уровне WTA (Брисбен, Абу-Даби, Штутгарт, все — категории WTA-500), ещё два раза играла в финальных матчах. Лучшим результатом Рыбакиной на турнирах «Большого шлема» стал выход в полуфинал Уимблдона. На Итоговом турнире WTA — 2024 Елена не вышла из группы.