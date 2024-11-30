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«Он должен быть на корте». Энди Маррей иронично прокомментировал поездку Джоковича на Ф-1

«Он должен быть на корте». Энди Маррей иронично прокомментировал поездку Джоковича на Ф-1
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей иронично отреагировал на совместное фото британского гонщика Формулы-1 Джорджа Расселла и 24-кратного победителя мэйджоров Новака Джоковича.

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«Он должен быть на тренировочном корте», — написал британец в комментариях под публикацией.

«Прости, тренер, скоро вернусь», — ответил Джокович.

Напомним, Энди Маррей будет тренировать Джоковича в межсезонье и до Открытого чемпионата Австралии — 2025. Весной Джокович расстался с Гораном Иванишевичем после пяти лет сотрудничества. С того момента сербский теннисист не анонсировал нового тренера.

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