Слушание по делу Синнера в связи с апелляцией ВАДА пройдёт не ранее февраля 2025 года

Слушание в Спортивном арбитражном суде (CAS) по допинг-делу первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера пройдёт не ранее февраля 2025 года. Об этом стало известно после публикации расписания слушаний CAS до 11 февраля включительно. В списке дела Синнера не оказалось, точные сроки проведения слушания неизвестны.

Напомним, в августе стало известно, что в марте 2024 года Синнер сдал два положительных допинг-теста на препарат клостебол. Он избежал дисквалификации по решению Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA), так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.

В сентябре ВАДА подало апелляцию на решение по делу Синнера. Организация требует дисквалифицировать итальянца на срок от одного до двух лет.