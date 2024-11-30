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Гендиректор ВАДА — о допинге в микродозах: нужно понять, готовы ли мы это принять

Гендиректор ВАДА — о допинге в микродозах: нужно понять, готовы ли мы это принять
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Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли высказался о проблеме минимального загрязнения допинг-проб на фоне скандалов с теннисистами Янником Синнером и Игой Швёнтек.

«Сегодня существует проблема загрязнения. Это не означает, что случаев такого рода больше, чем в прошлом. Дело в том, что лаборатории стали более эффективны в обнаружении даже бесконечно малых количеств веществ. Количества настолько малы, что можно заразиться, совершая безобидные действия. Правда в том, что мы слышим много историй, и я понимаю мнение общества, которое может подумать, что все принимают допинг.

При наличии пороговых значений мы бы не увидели всех этих случаев. Нам нужно понять, готовы ли мы принять микродозирование и где правильно остановиться. Именно для такого рода размышлений будет создан рабочий стол», — приводит слова Ниггли La Gazzetta dello Sport.

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