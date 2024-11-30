«Главный аргумент — руководит ВАДА поляк». Васильев — о сроке дисквалификации Швёнтек

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о недавнем скандале, связанном с дисквалификацией известной польской теннисистки Иги Швёнтек за применение триметазидина сроком всего на один месяц.

«Для меня всё очевидно. Главный аргумент — руководит ВАДА поляк, Банька. Этого достаточно, чтобы своей спортсменке вынести смехотворное наказание. Мне кажется, даже если у наших атлетов пищевую соль найдут, будут отстранять по полной — дадут четыре года дисквалификации, а то и пожизненное. А вот когда-то кто-то из западных спортсменов попадётся на анаболических стероидах, ему ничего не будет», — приводит слова Васильева «ВсеПроСпорт».

Следствие ITIA установило, что источником запрещённого вещества стало заражённое лекарство — мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. Теннисистка была дисквалифицирована на один месяц, в течение которого она пропустила три турнира.