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«У тебя всё впереди». Шарапова обратилась к Весниной по случаю завершения карьеры

«У тебя всё впереди». Шарапова обратилась к Весниной по случаю завершения карьеры
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова обратилась к олимпийской чемпионке 2016 года в парном разряде Елене Весниной, которая объявила о завершении карьеры.

«У тебя всё впереди. У тебя сейчас есть замечательная семья: муж, дети, родители», — сказала Шарапова в обращении Весниной во время турнира «Трофеи Северной Пальмиры».

Веснина в 2016 году на Олимпиаде в Рио‑де‑Жанейро одержала победу в парном турнире вместе с Екатериной Макаровой. На Олимпиаде-2020 в Токио она вместе с Асланом Карацевым завоевала серебряные медали в смешанном парном разряде. Она победительница в парном разряде на Уимблдоне (2017), Открытом чемпионате Франции (2013), Открытом чемпионате США (2014), а также на Открытом чемпионате Австралии (2016) в миксте.

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