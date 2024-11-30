Хачанов — Весниной: сколько раз просил, но ты ни разу не сыграла со мной в миксте

19-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов выступил с речью по случаю завершения карьеры олимпийской чемпионкой 2016 года в парном разряде Еленой Весниной.

«Сколько раз просил, но ты ни разу не сыграла со мной в миксте, а уже заканчиваешь карьеру. Но шутки в сторону. Теннис — это маленькая жизнь, этот этап твой заканчивается. Всем грустно тебя терять, но знаю, сколько у тебя идей, которые можешь реализовать вне корта. Верим в тебя, любим, обнимаем», — сказал Хачанов в обращении к Весниной во время турнира «Трофеи Северной Пальмиры».

Веснина в 2016 году на Олимпиаде в Рио‑де‑Жанейро одержала победу в парном турнире вместе с Екатериной Макаровой. На Олимпиаде-2020 в Токио она вместе с Асланом Карацевым завоевала серебряные медали в смешанном парном разряде.