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«Мне нравится Янник». Новак Джокович поделился первыми воспоминаниями о Синнере

«Мне нравится Янник». Новак Джокович поделился первыми воспоминаниями о Синнере
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился первыми воспоминаниями о лидере мирового рейтинга ATP итальянце Яннике Синнере.

«Я помню Синнера, когда ему было 14 или 15 лет. Даже тогда мы говорили о нём хорошо. Было ясно, что у него будет отличная карьера, потому что уже тогда у него был правильный менталитет и необходимая концентрация. Я внимательно следил за ним все эти годы, наблюдал, как он играет и структурирует себя, поэтому не удивлён тем, что он играет на таком уровне.

И тот факт, что он работает с Дарреном Кэхиллом, человеком, который работал с несколькими первыми ракетками мира, может ему только помочь. Кроме того, мне нравится Янник, потому что он всегда хочет совершенствоваться», — приводит слова Джоковича La Gazzetta dello Sport.

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