Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Папа был не готов тренировать девочку». Кузнецова ответила, почему стала теннисисткой

«Папа был не готов тренировать девочку». Кузнецова ответила, почему стала теннисисткой
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова рассказала, почему стала теннисисткой.

«Я всегда отвечала на это тем, что папа просто выбрал теннис. Для меня это был самый популярный вопрос на всех пресс-конференциях. И я говорила: да, просто папа решил сменить вид спорта. Папа просто не хотел тренировать дочку. Потому что на сыне оторвался, забрал его из хоккея, отправил в велоспорт, где брат добился успехов.

И папа сказал, что не готов тренировать девочку. Тем более у него уже был спортивный интернат, где находились только мужчины. Я в нём выросла, закалилась: в семь утра подъём, в десять отбой, пять тренировок в день. Это мне всё очень привычно. В 14 лет надо было уже решать, куда я буду двигаться в теннисе, мы выбирали между Испанией и Америкой. Испания была поближе, у папы есть там база для велосипедистов», — сказала Кузнецова на YouTube-канале «Бизнес на салфетке».

Материалы по теме
«Заснула посреди разговора». Кузнецова — о курьёзном интервью после победы на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android