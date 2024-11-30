«Папа был не готов тренировать девочку». Кузнецова ответила, почему стала теннисисткой

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова рассказала, почему стала теннисисткой.

«Я всегда отвечала на это тем, что папа просто выбрал теннис. Для меня это был самый популярный вопрос на всех пресс-конференциях. И я говорила: да, просто папа решил сменить вид спорта. Папа просто не хотел тренировать дочку. Потому что на сыне оторвался, забрал его из хоккея, отправил в велоспорт, где брат добился успехов.

И папа сказал, что не готов тренировать девочку. Тем более у него уже был спортивный интернат, где находились только мужчины. Я в нём выросла, закалилась: в семь утра подъём, в десять отбой, пять тренировок в день. Это мне всё очень привычно. В 14 лет надо было уже решать, куда я буду двигаться в теннисе, мы выбирали между Испанией и Америкой. Испания была поближе, у папы есть там база для велосипедистов», — сказала Кузнецова на YouTube-канале «Бизнес на салфетке».