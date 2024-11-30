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«Найти правильную формулу». Новак Джокович дал совет Яннику Синнеру

«Найти правильную формулу». Новак Джокович дал совет Яннику Синнеру
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович дал совет лидеру мирового рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру.

«Мне кажется, что он и без моих советов справляется хорошо. Однако одно дело – выиграть первые два турнира «Большого шлема» и стать номером один. Другое – оставаться на этом уровне долгие годы. Для этого нужно сначала окружить себя компетентной командой, которой можно доверять. Также необходим правильный баланс между профессиональной и личной жизнью.

Но в конечном итоге в индивидуальном виде спорта мы все разные, поэтому то, что работает для меня, не обязательно поможет ему. Мне кажется, Янник понял, что его следующая цель – найти правильную формулу, которая поможет лучше всего справляться со своим телом, чтобы предотвратить травмы, оставаться здоровым, мотивированным и, прежде всего, увлечённым теннисом», — приводит слова Джоковича La Gazzetta dello Sport.

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