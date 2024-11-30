«Могу бросить вызов ребятам». Новак Джокович рассказал о планах на сезон-2025

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович обозначил свои приоритеты на следующий сезон.

«Чувствую, что всё ещё могу играть на высоком уровне. Синнер и Алькарас зарекомендовали себя как два лучших игрока в мире, не забывая и о Звереве. Все они будут главными кандидатами на завоевание «Шлемов» и других титулов, однако физически и морально я готов снова играть в теннис. У меня есть ощущение, что я могу бросить вызов этим ребятам, и мой опыт может пригодиться.

Так что в следующем году я буду участвовать в разных турнирах, и турниры «Большого шлема», в частности, будут моим приоритетом. Естественно, я приложу все усилия для победы, если со мной будет всё в порядке. Ещё есть время отдохнуть и проанализировать, что я могу улучшить, чтобы добиться большего, чем в прошедшем сезоне», — приводит слова Джоковича La Gazzetta dello Sport.