«Предпочитаю старую формулу». Джокович — о загруженности теннисного расписания

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался об изменениях в теннисе за годы своей карьеры.

«В первую очередь развиваются технологии. Материалы стали легче, ракетки придают игре больше скорости. Всё это делает шоу ещё более красивым для болельщиков. Однако я хотел бы, чтобы удалось сохранить правильный баланс между наследием и традициями тенниса с технологическими достижениями.

Не было разговоров о продолжительности сезона, о «Мастерсах», которые когда-то длились семь дней, а сейчас почти вдвое больше. Я предпочитаю старую формулу, которая лучше для нас и для болельщиков. Оставьте больше времени для отдыха и подготовки к следующим турнирам», — приводит слова Джоковича La Gazzetta dello Sport.