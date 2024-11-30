Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Предпочитаю старую формулу». Джокович — о загруженности теннисного расписания

«Предпочитаю старую формулу». Джокович — о загруженности теннисного расписания
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался об изменениях в теннисе за годы своей карьеры.

«В первую очередь развиваются технологии. Материалы стали легче, ракетки придают игре больше скорости. Всё это делает шоу ещё более красивым для болельщиков. Однако я хотел бы, чтобы удалось сохранить правильный баланс между наследием и традициями тенниса с технологическими достижениями.

Не было разговоров о продолжительности сезона, о «Мастерсах», которые когда-то длились семь дней, а сейчас почти вдвое больше. Я предпочитаю старую формулу, которая лучше для нас и для болельщиков. Оставьте больше времени для отдыха и подготовки к следующим турнирам», — приводит слова Джоковича La Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме
«Могу бросить вызов ребятам». Новак Джокович рассказал о планах на сезон-2025
«Мне нравится Янник». Новак Джокович поделился первыми воспоминаниями о Синнере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android