Кузнецова: если я не тренировалась по пять часов, папа просто со мной не разговаривал

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова рассказала, как отец влиял на её тренировочный процесс в детстве.

«Папа с детства приучил меня тренироваться по много часов. Если я не тренировалась пять часов, он просто со мной не разговаривал. Первый вопрос от него был всегда: «Дочка, ты потренировалась пять часов?» Ты ему говоришь — да. И разговор дальше продолжается. Если нет, он кладёт трубку. Всё было предельно просто.

В нашей семье выходные были не положены, папа говорил: «Пожалуйста, вот тебе кросс, бассейн, вперёд!» Часик восстановительной нагрузки, это так у нас называлось», — сказала Кузнецова на YouTube-канале «Бизнес на салфетке».