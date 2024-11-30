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Кузнецова: все тренеры говорили родителям, что из меня ничего не выйдет

Кузнецова: все тренеры говорили родителям, что из меня ничего не выйдет
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова рассказала, с какими трудностями столкнулась на начальном этапе карьеры.

«Ну конечно же, победы на турнирах «Большого шлема» — это очень ценно, тут как бы невозможно лукавить. Я много раз это говорила, ещё раз повторюсь, очень сложно такого достичь.

Я выросла в Санкт-Петербурге, и все тренеры говорили моим родителям, что из меня ничего не выйдет, что я не буду какой-то крутой спортсменкой и так далее. Но благодаря вере, наверное, больше даже не вере, а настойчивости, профессионализму моих родителей и какой-то стальной жиле внутренней, я стала тем, кем стала», — сказала Кузнецова на YouTube-канале «Бизнес на салфетке».

39-летняя Светлана Кузнецова — трёхкратная победительница Кубка Федерации в составе сборной России (2004, 2007, 2008). Свой последний матч на турнирах WTA она провела в 2021 году на Уимблдоне, уступив в первом круге нидерландской теннисистке Лесли Керкхове — 3:6, 3:6. Об официальном завершении карьеры игрока она не объявляла.

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