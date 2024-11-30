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«Любовь всей моей жизни». Бойфренд Соболенко опубликовал романтичные фото с теннисисткой

«Любовь всей моей жизни». Бойфренд Соболенко опубликовал романтичные фото с теннисисткой
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Бразильский бизнесмен и автогонщик греческого происхождения Георгиос Франгулис опубликовал в социальных сетях романтичные фотографии со своей девушкой, первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Фото: Из личного архива Франгулиса

Фото: Из личного архива Франгулиса

Фото: Из личного архива Франгулиса

Соболенко сделала репост фотографий на свою личную страницу и оставила подпись на португальском языке: «Любовь всей моей жизни».

Соболенко завершила сезон-2024 на Итоговом чемпионате WTA. Арина дошла на этом турнире до полуфинала, где уступила будущей чемпионке американке Кори Гауфф со счётом 6:7 (4:7), 3:6.

В 2024 году Соболенко выиграла два турнира «Большого шлема» (Australian Open и US Open), а также два турнира на уровне WTA (Цинциннати и Ухань).

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