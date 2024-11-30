Фото: Александр Зверев проводит отпуск с возлюбленной

Вторая ракетка мира представитель Германии Александр Зверев и его возлюбленная 35-летняя немецкая модель София Томалла поделились совместным фото из отпуска.

Фото: страница зверева в социальных сетях

«Наслаждаемся межсезоньем», — подписала публикацию девушка теннисиста.

Отметим, что София Томалла родилась в известной семье. Её родители — Симона Томалла и Андре Веттерс — актёры. Сама София успешно выступает в роли телеведущей.

В 2024 году Александр Зверев выиграл два турнира на уровне ATP и вышел в финал Открытого чемпионата Франции, где проиграл испанцу Карлосу Алькарасу. Немецкий теннисист стал лидером по количеству выполненных эйсов в 2024 году. Спортсмен сделал 797 подач навылет в нынешнем сезоне.