Тренер Швёнтек: был уверен в её невиновности с самого начала

Вим Фиссетт, тренер второй ракетки мира польки Иги Швёнтек, заявил, что верит в невиновность теннисистки в деле о применении допинга. Бельгийский специалист присоединился к тренерской команде Швёнтек в октябре, когда общественности ещё не было известно о положительном допинг-тесте спортсменки.

«Доверие — основа хороших отношений в нашей команде с самого начала. Ига рассказала мне о деле и оставила за мной решение о нашем сотрудничестве. Я долгое время наблюдал за ней, её ценностями, рабочей этикой. Я был уверен в её невиновности с самого начала, поэтому это не повлияло на моё решение о присоединении к команде.

Это была чрезвычайно напряжённая и сложная ситуация для Иги и для всей команды. Тем не менее Ига — боец ​​на корте и за его пределами, это была ещё одна тяжёлая битва, которую она выиграла. Теперь мы вместе сосредоточимся на следующем сезоне, поддерживая друг друга и работая как команда», — приводит слова Фиссетта The National News.