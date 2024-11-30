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Кузнецова ответила, сколько денег нужно вкладывать в теннисистку на старте карьеры

Кузнецова ответила, сколько денег нужно вкладывать в теннисистку на старте карьеры
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова назвала сумму, которая требуется на содержание теннисистки на старте карьеры.

«Опять же, смотря какая страна, где ты живешь, где ты тренируешься. Сейчас из России это делать очень проблематично. И, в принципе, у нас нет такого объёма кортов, которые нужны профессиональному спортсмену. Это очень сложно. Плюс длинные перелёты, и нужны турниры.

Конечно, большинство спортсменов переезжают в 13-14-15 лет, кому как, за границу, базируются в одном месте. Примерно мы подсчитывали содержание сейчас одной девочки, звучит странно, но сам факт, мы как бизнес-модель это рассматриваем, получилось примерно $ 50−70 тыс. в год», — сказала Кузнецова на YouTube-канале «Бизнес на салфетке».

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