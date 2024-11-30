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Стала известна первая обладательница уайлд-кард на Australian Open — 2025

Стала известна первая обладательница уайлд-кард на Australian Open — 2025
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213-я ракетка мира китайская теннисистка Чжан Шуай получила уайлд-кард на Australian Open — 2025. Она выиграла специальный турнир, проводящийся на территории Азиатско-Тихоокеанского региона. Победитель соревнований получает уайлд-кард на первый турнир «Большого шлема» в сезоне.

В финале турнира Чжан Шуай обыграла 539-го номера мирового рейтинга соотечественницу Ханьюй Го со счётом 7:6 (7:2), 0:6, 7:5. Отметим, что лучшим результатом Шуай на Australian Open является выход в четвертьфинал в 2016 году.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующей победительницей женских соревнований является белоруска Арина Соболенко.

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