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Светлана Кузнецова считает Кирьоса и Медведева главными скандалистами тура

Светлана Кузнецова считает Кирьоса и Медведева главными скандалистами тура
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова назвала двух главных скандалистов в современном мужском теннисе.

— Кто из действующих игроков тура главный скандалист?
— Если его можно назвать действующим, это Ник Кирьос, мне кажется. Он скандалит прямо очень сильно. На второе место я бы Даню Медведева поставила. Он любит поскандалить, и у него это очень оригинально выходит. Даня питается негативной энергией. Помните, как стадионы на US Open, «Ролан Гаррос» его освистывают, а он говорит – давайте больше, давайте, я выиграю. Это его питает, это круто.

— Но до Джона Макинроя как до главного скандалиста в истории тенниса они немножко не дотягивают, правильно?
— Ну тогда были другие правила. Сейчас очень большие штрафы. Если ты только газончик на Уимблдоне чуть-чуть поцарапаешь ракеткой, у тебя будет штраф в 2 тыс. Ракетка сломана — штраф. Чем больше турнир, тем больше штраф. И судья знает все слова на разных языках матерные. И за это тебе тоже полагается штраф, — сказала Кузнецова на YouTube-канале «Бизнес на салфетке».

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