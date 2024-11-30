«Папа меня вытянул». Кузнецова рассказала, как в неё хотел вложиться бизнесмен

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова рассказала, с какими финансовыми вопросами столкнулась на старте своей карьеры.

«В своё время у меня было предложение, когда мы тренировались в Чехии, один месяц пробовали. Там мужчина один говорит, мол, я готов в Светлану вкладывать $ 10 тыс. в год. Папа на это ответил, мол, спасибо, у меня такие деньги у самого есть. А ещё контракт предлагали, по которому, когда деньги начинают возвращаться, надо отдавать 50% прибыли. И папа говорит: спасибо, я за такие деньги сам могу.

Слава богу, папа меня вытянул, у него хватило финансирования. Но было очень смешно, когда он сказал: я знал, что теннис — это очень прибыльный вид спорта, но не знал, что вы с мамой тратите как вся моя велосипедная команда. А это мы с мамой вдвоём ездили по турнирам, на тренера денег не было, да особо и тренера не было. Хотя мы никогда не жили в каких-то роскошных отелях, мы всегда экономили, жили даже в общежитиях, то есть у нас не было такого супердостатка, и как бы всё равно это очень затратно», — сказала Кузнецова на YouTube-канале «Бизнес на салфетке».

Отметим, что Александр Кузнецов, отец Светланы Кузнецовой, — известный тренер по велоспорту, воспитавший семь чемпионов Олимпиад.