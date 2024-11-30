Коккинакис: планируем с Кирьосом сыграть пару на Australian Open — 2025

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис рассказал о планах выступить в паре с соотечественником Ником Кирьосом на Australian Open — 2025.

«Ник Кирьос планирует сыграть первый турнир в Брисбене. До этого у него ещё будет выставка в ОАЭ. На Australian Open мы с Ником планируем снова сыграть пару», — передаёт слова Коккинакиса корреспондент «Чемпионата» Екатерина Мурадян.

В 2023 году Кирьос принимал участие только в коммерческих турнирах, которые предшествуют старту сезона в теннисе, а также провёл всего один матч на уровне ATP. В этом сезоне он ни разу не выходил на корт. В октябре Ник заявил, что намерен сыграть на Открытом чемпионате Австралии – 2025.