Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Коккинакис: планируем с Кирьосом сыграть пару на Australian Open — 2025

Коккинакис: планируем с Кирьосом сыграть пару на Australian Open — 2025
Комментарии

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис рассказал о планах выступить в паре с соотечественником Ником Кирьосом на Australian Open — 2025.

«Ник Кирьос планирует сыграть первый турнир в Брисбене. До этого у него ещё будет выставка в ОАЭ. На Australian Open мы с Ником планируем снова сыграть пару», — передаёт слова Коккинакиса корреспондент «Чемпионата» Екатерина Мурадян.

В 2023 году Кирьос принимал участие только в коммерческих турнирах, которые предшествуют старту сезона в теннисе, а также провёл всего один матч на уровне ATP. В этом сезоне он ни разу не выходил на корт. В октябре Ник заявил, что намерен сыграть на Открытом чемпионате Австралии – 2025.

Материалы по теме
Ник Кирьос сообщил о возвращении в теннис, упомянув допинг-скандал Янника Синнера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android