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Диана Шнайдер одолела Викторию Томову на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

Диана Шнайдер одолела Викторию Томову на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»
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Российская теннисистка Диана Шнайдер одолела Викторию Томову из Болгарии на турнире «Трофеи Северной Пальмиры». Встреча завершилась со счётом 12:7 (4:2, 3:3, 5:2).

Команда «Сфинксы», за которую выступает Шнайдер, уступает «Львам» с общим счётом 40:42.

По правилам соревнований каждый матч состоит из трёх 20-минутных сетов. Если до окончания партии остаётся больше минуты, то играется ещё один гейм, если меньше — то сет считается завершённым. Исключением будет ситуация, когда во всех партиях у игроков равное количество выигранных геймов. Тогда проводится решающий гейм, чтобы выявить лидера в матче. Побеждает тот, кто выиграл наибольшее количество геймов, каждый из которых идёт в общекомандную копилку.

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