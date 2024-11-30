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Кузнецова: я не вижу сейчас ни одной теннисистки, которая может поравняться с Сереной

Кузнецова: я не вижу сейчас ни одной теннисистки, которая может поравняться с Сереной
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова заявила, что никто из современных теннисисток не может поравняться с 23-кратной чемпионкой мэйджоров американкой Сереной Уильямс.

— Кто лучшая теннисистка всех времён?
— Серена Уильямс.

— Ну это, безусловно, по достижениям, да?
— Да, по достижениям, но, конечно, ты можешь назвать Мартину Навратилову, но это разные эпохи, и теннис эволюционировал настолько, что понятно, что нельзя сравнивать. Все говорят: а как вы вот тогда играли и сейчас, это невозможно, скорости другие, — но Серена, конечно, столько «Шлемов» выиграла на очень высоком уровне, я не вижу сейчас ни одной теннисистки, которая может поравняться с ней. И она была прямо… Вот была Мартина Хингис, и потом появились сёстры Уильямс. Они её просто скоростью смели, именно они привели скорость и силу в теннис. Задали новые стандарты, — сказала Кузнецова на YouTube-канале «Бизнес на салфетке».

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