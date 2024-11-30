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«Ни приветственной улыбки, ничего». Кузнецова высказалась о поведении Шараповой в туре

«Ни приветственной улыбки, ничего». Кузнецова высказалась о поведении Шараповой в туре
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова высказалась о дружбе в женском туре.

— На высоком уровне нет, невозможно. Может быть, приятельские отношения, да. Бывают, конечно, разные ситуации, как, например, Даня Медведев и Андрей Рублёв, они супер дружат. Таких единицы в теннисе. В женском это вообще невозможно. Невозможно дружить. Вот мне завтра с тобой в бой выходить. Как мы можем с тобой дружить? Как я тебе могу рассказать, что у меня на душе? Или рассказать о каких-то травмах, проблемах или переживаниях. Это невозможно. Значит, это уже не дружба.

— Это будет расцениваться как слабость, да?
— Как слабость. Мне всегда было проще пообщаться с соперником до матча, просто пообщаться и уже было легче играть. Почему Мария Шарапова была такая закрытая? Она не давала ничего своим соперникам. Ничего знать о ней, ни приветственной улыбки, ничего. Она сама по себе, — сказала Кузнецова на YouTube-канале «Бизнес на салфетке».

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