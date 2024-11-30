«Как-то нашла пасту в кроссовке». Кузнецова рассказала о неэтичных поступках соперниц

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова поделилась воспоминаниями о неэтичных поступках соперниц в свою сторону.

— Как-то я играла в Китае. У меня уже не было сил, я уже очень хотела домой, но это были мои обязательства перед турниром, перед туром. Я уже думала, надо хоть как-то доиграть этот турнир и поехать домой. У меня не было никакого настроения. Конец года, Китай, не самое радужное, что тебя может ожидать.

И тут мне в лицо девочка начинает кричать «Come on!» Мой тренер всегда говорил: «Не будите панду, в спящем режиме она ничего с вами не сделает». Я завелась так, что выиграла подчистую этот матч. Кричать кому-то в лицо на ошибки — это не культурно. Это не культурно, не воспитано, это не уважение к сопернику.

— А какие ещё есть примеры неэтичного поведения спортсменов на корте?

— Я слышала историю Лены Дементьевой. В раздевалке на Олимпийских играх одна спортсменка взяла кроссовки Лены, положила их в мусорку и залила своей едой.

Я как-то пришла в раздевалку в Канаде, надеваю кроссовку, а у меня там паста внутри. Я не поверила своим глазам, говорю: «Серьёзно, так можно?» У нас нет такого, как в балете, тебе никто осколки в обувь не положит. Но есть такие вот шалости, — сказала Кузнецова на YouTube-канале «Бизнес на салфетке».