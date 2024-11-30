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«Я не собирался быть добряком». Умбер — о конфликте с Хачановым

«Я не собирался быть добряком». Умбер — о конфликте с Хачановым
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14-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер подробно высказался о конфликте с россиянином Кареном Хачановым (19-й в рейтинге ATP) на турнире серии «Мастерс» в Париже.

«Я не очень правильно отреагировал, потому что его пресс-конференция была раньше моей. Журналисты не передали мне его слова. Из-за этого я даже не мог защититься и объяснить, как видел всю ситуацию. Я написал Карену, чтобы объяснить своё видение. Но мы играли 2 часа 45 минут. Не произошло ничего такого, что дало бы мне сразу понять, что у него повреждение. Тем более у меня тоже было не лучшее самочувствие. Но я не собирался быть добряком и сбавлять обороты. Если он серьёзно травмировался, то мог сняться. Но я извинился. Я уважаю всех своих соперников и точно не хотел его обидеть», — приводит слова Умбера Midi Libre.

Напомним, по словам Хачанова, он заканчивал встречу 1/2 финала, испытывая болевые ощущения от травмы, но француз всё равно продолжал праздновать каждое выигранное очко, как будто играл против здорового теннисиста. В итоге россиянин уступил встречу.

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