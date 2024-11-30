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Бахрами: Рублёв — классный теннисист, жаль, что эмоции его подводят иногда

Бахрами: Рублёв — классный теннисист, жаль, что эмоции его подводят иногда
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Финалист Открытого чемпионата Франции 1989 года в мужском парном разряде Мансур Бахрами на пресс-конференции выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» рассказал, что думает о российском теннисисте Андрее Рублёве и Александре Бублике из Казахстана.

«Бублик — очень крутой игрок, кажется, он сейчас в топ-30? Не все могут быть №1, но видно, что Александр получает удовольствие на корте. Мне это очень нравится.

Рублёв — классный сильный теннисист, жаль, что эмоции его подводят иногда. Но все игроки разные», — передаёт слова Бахрами корреспондент «Чемпионата» Екатерина Мурадян.

Мансур Бахрами в паре с Еленой Весниной сыграл на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в матче легенд. Они уступили дуэту Николая Давыденко и Анастасии Мыскиной со счётом 2:6, 3:3. Для Весниной это был последний матч в карьере.

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