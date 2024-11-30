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Кузнецова ответила, кто из теннисистов внёс наибольший вклад в развитие этого спорта

Кузнецова ответила, кто из теннисистов внёс наибольший вклад в развитие этого спорта
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова рассказала о заработке теннисистов и их вкладе в развитие спорта.

— А кто, как ты считаешь, из теннисисток внёс наибольший вклад именно в развитие тенниса?
— Для Афроамерики это 100% Серена Уильямс. Дальше Наоми Осака, для Китая – Ли На.
Вот, кстати, про финансы, чтобы ты понимал, я была второй ракеткой в мире. У меня есть определённый набор титулов, можно так выразиться. В моё же время была Ли На, которая примерно тоже была второй, столько же «Шлемов» на тот момент она выиграла. Она зарабатывала в Китае на рекламных контрактах 20 млн в год.

— То есть, если ты первая ракетка мира на каком-то большом рынке, всегда будешь много зарабатывать?
— Совершенно верно.

— А среди мужчин?
— Роджер Федерер. Он популяризировал, мне кажется, очень хорошо теннис.

— А если посмотреть на одно-два поколения назад?
— Я знаю ответ, знаю. Это Джон Макинрой, конечно же. Он благодаря своим скандалам, вот это «Are you serious?», все теперь так говорят, до сих пор его помнят. Вот этими скандалами он и популяризировал теннис. И на него очень интересно смотреть, — сказала Кузнецова в видео на YouTube-канале «Бизнес на салфетке».

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