Диана Шнайдер: договорились с Миррой Андреевой играть весь сезон вместе на ТБШ и WTA-1000

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер на пресс-конференции выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» рассказала, что они с 16-й ракеткой мира Миррой Андреевой договорились играть весь сезон вместе на турнирах «Большого шлема» и WTA-1000.

«По поводу пары, в следующем году мы договорились играть с Миррой весь сезон вместе — все «Большие шлемы» и «Мастерсы» [«тысячники»]», — передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Екатерина Мурадян.

На турнире «Трофеи Северной Пальмиры» Диана Шнайдер из команды «Сфинксы» одолела Викторию Томову из Болгарии («Львы») со счётом 12:7 (4:2, 3:3, 5:2).

Напомним, Диана Шнайдер в паре с Миррой Андреевой стали серебряными призёрами Олимпийских игр в Париже 2024 года.