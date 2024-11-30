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«Меня всё устраивает». Диана Шнайдер — о насыщенном календаре в WTA-туре

«Меня всё устраивает». Диана Шнайдер — о насыщенном календаре в WTA-туре
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Российская теннисистка 13-я ракетка мира Диана Шнайдер высказалась о тяжёлом календаре в WTA-туре.

«Действительно, календарь насыщенный. Есть много обязательных турниров, на которых мы должны сыграть. Но у меня другое мировоззрение к календарю. Если у меня всё хорошо со здоровьем, если у меня всё идёт так, как считаю нужным, то меня это никак не тревожит. Единственное, что это мешает часто видеться со своей семьёй. В целом я люблю играть много турниров, ездить, узнавать другие страны. Мне это нравится. Возможно, через какое-то время у меня будет другое мнение, но сейчас меня всё устраивает», — передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Екатерина Мурадян.

Сегодня, 30 ноября, Диана Шнайдер одолела Викторию Томову из Болгарии на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры». Встреча завершилась со счётом 12:7 (4:2, 3:3, 5:2).

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