Бублик и Коккинакис обыграли Хачанова и Баутиста-Агута на «Трофеях Северной Пальмиры»

Казахстанский теннисист Александр Бублик в паре с австралийцем Танаси Коккинакисом, представляющие команду «Сфинксы», на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» обыграли дуэт россиянина Карена Хачанова и испанца Роберто Баутиста-Агута («Львы») со счётом 12:9 (3:3, 5:2, 4:4).

Общий счёт после этого матча — 62:62. Ранее Диана Шнайдер («Сфинксы») обыграла Викторию Томову («Львы») со счётом 12:7 (4:2, 3:3, 5:2).

По правилам соревнований каждый матч состоит из трёх 20-минутных сетов. Если до окончания партии остаётся больше минуты, то играется ещё один гейм, если меньше — то сет считается завершённым. Исключением будет ситуация, когда во всех партиях у игроков равное количество выигранных геймов. Тогда проводится решающий гейм, чтобы выявить лидера в матче. Побеждает тот, кто выиграл наибольшее количество геймов, каждый из которых идёт в общекомандную копилку.