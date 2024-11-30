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Юлия Путинцева обыграла Анастасию Потапову на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

Юлия Путинцева обыграла Анастасию Потапову на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»
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29-я ракетка мира из Казахстана Юлия Путинцева, представляющая команду «Сфинксы», обыграла 35-ю ракетку мира россиянку Анастасию Потапову (команда «Львы») на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» со счётом 10:9 (4:2, 3:4, 3:3).

Общий счёт после этого матча — 72:71 в пользу «Сфинксов». Ранее Александр Бублик в паре с Танаси Коккинакисом («Сфинксы») обыграли дуэт Карена Хачанова и Роберто Баутиста-Агута («Львы») со счётом 12:9 (3:3, 5:2, 4:4).

По правилам соревнований каждый матч состоит из трёх 20-минутных сетов. Если до окончания партии остаётся больше минуты, то играется ещё один гейм, если меньше — то сет считается завершённым. Исключением будет ситуация, когда во всех партиях у игроков равное количество выигранных геймов. Тогда проводится решающий гейм, чтобы выявить лидера в матче. Побеждает тот, кто выиграл наибольшее количество геймов, каждый из которых идёт в общекомандную копилку.

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