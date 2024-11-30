«Трофеи Северной Пальмиры» — 2024: «Сфинксы» обыгрывают «Львов» после 2-го игрового дня

Сегодня, 30 ноября, завершился второй игровой день на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который проходит в Санкт-Петербурге. Команда «Сфинксов» (капитан Янко Типсаревич) лидирует после второго игрового дня в противостоянии со «Львами (капитан Михаил Южный) со счётом 72:71.

«Трофеи Северной Пальмиры» — 2024. Результаты второго игрового дня:

Карен Хачанов («Львы») — Танаси Коккинакис («Сфинксы») - 12:9 (3:4, 6:2, 3:3).

Диана Шнайдер («Сфинксы») — Виктория Томова («Львы») - 12:7 (4:2, 3:3, 5:2).

Душан Лайович («Львы») — Педро Мартинес («Сфинксы») — 11:10 (5:2, 3:4, 3:4).

Александр Бублик/Таннаси Коккинакис («Сфинксы») — Карен Хачанов/Роберто Баутиста-Агут («Львы») - 12:9 (3:3, 5:2, 4:4).

Юлия Путинцева («Сфинксы») — Анастасия Потапова («Львы») - 10:9 (4:2, 3:4, 3:3).

По правилам соревнований каждый матч состоит из трёх 20-минутных сетов. Если до окончания партии остаётся больше минуты, то играется ещё один гейм, если меньше — то сет считается завершённым. Исключением будет ситуация, когда во всех партиях у игроков равное количество выигранных геймов. Тогда проводится решающий гейм, чтобы выявить лидера в матче. Побеждает тот, кто выиграл наибольшее количество геймов, каждый из которых идёт в общекомандную копилку.