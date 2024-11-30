Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каспер Рууд обыграл Хольгера Руне в первом матче турнира «Северная битва — 2024»

Каспер Рууд обыграл Хольгера Руне в первом матче турнира «Северная битва — 2024»
Аудио-версия:
Комментарии

Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл 13-ю ракетку мира датчанина Хольгера Руне в первом матче выставочного турнира «Северная битва — 2024» в норвежском Аскере со счётом 10:7 (4:6, 6:4). На решающем тай-брейке норвежец отыгрался со счёта 2:5.

Второй матч пройдёт 3 декабря в Копенгагене (Дания). Счёт официальных личных встреч теннисистов — 6-1 в пользу Рууда.

Напомним, Руне неоднозначно провёл сезон, по ходу которого не один раз сменил наставника. Датский теннисист не смог квалифицироваться на Итоговый чемпионат ATP — 2024, который прошёл в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября. Каспер Рууд в этом сезоне дошёл до полуфинала Итогового турнира ATP, где уступил итальянцу Яннику Синнеру, также норвежец стал победителем турниров в Женеве и Барселоне.

Материалы по теме
Женятся, делают предложения, крутят романы. Звёзд тенниса массово захлестнула волна любви
Женятся, делают предложения, крутят романы. Звёзд тенниса массово захлестнула волна любви
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android