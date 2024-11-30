Каспер Рууд обыграл Хольгера Руне в первом матче турнира «Северная битва — 2024»

Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл 13-ю ракетку мира датчанина Хольгера Руне в первом матче выставочного турнира «Северная битва — 2024» в норвежском Аскере со счётом 10:7 (4:6, 6:4). На решающем тай-брейке норвежец отыгрался со счёта 2:5.

Второй матч пройдёт 3 декабря в Копенгагене (Дания). Счёт официальных личных встреч теннисистов — 6-1 в пользу Рууда.

Напомним, Руне неоднозначно провёл сезон, по ходу которого не один раз сменил наставника. Датский теннисист не смог квалифицироваться на Итоговый чемпионат ATP — 2024, который прошёл в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября. Каспер Рууд в этом сезоне дошёл до полуфинала Итогового турнира ATP, где уступил итальянцу Яннику Синнеру, также норвежец стал победителем турниров в Женеве и Барселоне.