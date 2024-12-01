Новак Джокович представил трофей перед финалом Кубка Либертадорес в Аргентине

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович на церемонии открытия финала Кубка Либертадорес по футболу представил трофей, за который борются «Атлетико Минейро» и «Ботафого».

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Новак Джокович 1 декабря сыграет с экс третьей ракеткой мира, победителем US Open — 2009, серебряным и бронзовым призёром Олимпийских игр аргентинским теннисистом Хуан-Мартином дель Потро в его прощальном матче под названием «Последнее испытание». Джокович и дель Потро провели между собой 20 матчей на различных турнирах. Счёт личных встреч – 16-4 в пользу серба.