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Новак Джокович представил трофей перед финалом Кубка Либертадорес в Аргентине

Новак Джокович представил трофей перед финалом Кубка Либертадорес в Аргентине
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович на церемонии открытия финала Кубка Либертадорес по футболу представил трофей, за который борются «Атлетико Минейро» и «Ботафого».

Кубок Либертадорес — 2024 . Финал
30 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти, Бразилия
Окончен
1 : 3
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
0:1 Энрике – 35'     0:2 Теллес – 44'     1:2 Варгас – 47'     1:3 Сантос – 90+7'    
Удаления: нет / Грегоре – 2'

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Новак Джокович 1 декабря сыграет с экс третьей ракеткой мира, победителем US Open — 2009, серебряным и бронзовым призёром Олимпийских игр аргентинским теннисистом Хуан-Мартином дель Потро в его прощальном матче под названием «Последнее испытание». Джокович и дель Потро провели между собой 20 матчей на различных турнирах. Счёт личных встреч – 16-4 в пользу серба.

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