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«Трофеи Северной Пальмиры»: расписание игрового дня 1 декабря

«Трофеи Северной Пальмиры»: расписание игрового дня 1 декабря
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Сегодня, 1 декабря, матчи заключительного игрового дня на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который проходит в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на 1 декабря.

  • 12:00 мск.  Анастасия Потапова, Россия («Львы») — Диана Шнайдер, Россия («Сфинксы»);
  • 13:30 мск. Карен Хачанов, Россия («Львы») — Александр Бублик, Казахстан  («Сфинксы»);
  • 15:10 мск. Душан Лайович, Сербия/Виктория Томова, Болгария («Львы») — Педро Мартинес, Испания/Юлия Путинцева, Казахстан («Сфинксы»);
  • 16:40 мск. Роберто Баутиста-Агут, Испания  («Львы») — Танаси Коккинакис, Австралия («Сфинксы»).

Команда «Сфинксов» (капитан — Янко Типсаревич) лидирует после второго игрового дня в противостоянии со «Львами» (капитан — Михаил Южный) со счётом 72:71.

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