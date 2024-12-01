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Танаси Коккинакис: Санкт-Петербург — замечательный город

Танаси Коккинакис: Санкт-Петербург — замечательный город
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Австралийский теннисист Танаси Коккинакис тепло высказался о Санкт-Петербурге и атмосфере на турнире «Трофеи Северной Пальмиры».

«Я был здесь в 2015-м и помню, что это красивый город. В этом году я ходил на небольшую прогулку утром у Невы. Все здесь очень приветливые и милые! Замечательный город, поэтому надеюсь, что сумею изучить его немного больше. Может быть, после нескольких дней я смогу вам сказать, что классного видел.

Думаю, что атмосфера на матче была замечательная! Трибуны были почти полностью заняты болельщиками. Как теннисист могу сказать, что это та публика, перед которой ты хочешь играть, — замечательная атмосфера, поддерживающие болельщики, так что для меня всё прошло отлично», — приводит слова Коккинакиса сайт турнира «Трофеи Северной Пальмиры».

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