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«Невозможно». Алекс Корретха — о работе Надаля в качестве тренера

«Невозможно». Алекс Корретха — о работе Надаля в качестве тренера
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Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, а ныне эксперт испанец Алекс Корретха считает, что Рафаэль Надаль не станет тренером.

«По-моему, это невозможно. На 99,9% невозможно, потому что в жизни нельзя быть на 100% уверенным, но я был бы очень, очень удивлён. Не вижу Рафу в качестве тренера или консультанта для кого-либо. Скорее вижу его консультантом для чего-то большого, например, для мадридского «Реала», где он мог бы внести свой вклад какими-нибудь речами. Это может быть в течение короткого периода времени — три, шесть месяцев. Но не на ежедневной основе», — приводит слова Корретхи Tennis365.

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