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Фото: дель Потро лично встретил Джоковича с самолёта перед прощальным матчем аргентинца

Фото: дель Потро лично встретил Джоковича с самолёта перед прощальным матчем аргентинца
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Бывшая третья ракетка мира, победитель Открытого чемпионата США — 2009 аргентинец Хуан-Мартин дель Потро лично встретил 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича с самолёта в Буэнос-Айресе (Аргентина). Сегодня, 1 декабря, теннисисты проведут прощальный матч дель Потро под названием «Последнее испытание».

Фото: Кадр из соцсетей дель Потро

Фото: Кадр из соцсетей дель Потро

Хуан-Мартин дель Потро провёл последний матч в карьере на уровне ATP-тура в феврале 2022 года на турнире в Буэнос-Айресе. Ранее теннисист рассказывал, что был вынужден завершить карьеру из-за травм колена, которые не позволяют ему жить ему без боли в повседневной жизни.

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