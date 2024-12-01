Циципас: были очень трудные времена, и я не был уверен, смогу ли продолжить играть

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас подвёл итоги своего сезона. В 2024 году он выиграл один титул — на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).

«Если мне нужно что-то сказать об этом сезоне — я очень горжусь тем, что делаю сейчас. В этом году у меня были крайне трудные времена, и я не был уверен, смогу ли продолжить играть. Теннис, поездки на турниры для меня уже не были важны.

Было трудно, потому что я никогда не думал, что до этого дойдёт, но горжусь тем, как справлялся с ситуациями, было нелегко. Самым удивительным было приехать в Монте-Карло и снова выиграть титул. Внутри я не был на 100% уверен, что смогу это сделать из-за всего, что происходило», — приводит слова Циципаса We love tennis.