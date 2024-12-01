«Дорогая Аргентина, вот и я». Джокович — в преддверии матча с дель Потро

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост в преддверии прощального матча бывшей третьей ракетки мира, победителя Открытого чемпионата США — 2009 аргентинца Хуан-Мартина дель Потро в Буэнос-Айресе (Аргентина).

«Дорогая Аргентина, вот и я», — написал Джокович на испанском языке на своей странице в соцсетях.

Фото: Из личного архива Новака Джоковича

Хуан-Мартин дель Потро провёл последний матч в карьере на уровне ATP-тура в феврале 2022 года на турнире в Буэнос-Айресе. Ранее теннисист рассказывал, что был вынужден завершить карьеру из-за травм колена, которые не позволяют ему жить ему без боли в повседневной жизни.