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Анастасия Потапова обыграла Диану Шнайдер на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

Анастасия Потапова обыграла Диану Шнайдер на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»
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Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла соотечественницу Диану Шнайдер на турнире «Трофеи Северной Пальмиры». Матч завершился со счётом 11:9 (3:3, 4:3, 4:3).

По правилам соревнований каждый матч состоит из трёх 20-минутных сетов. Если до окончания партии остаётся больше минуты, то играется ещё один гейм, если меньше — то сет считается завершённым. Исключением будет ситуация, когда во всех партиях у участников равное количество выигранных геймов. Тогда проводится решающий гейм, чтобы выявить лидера в матче. Побеждает тот, кто выиграл наибольшее количество геймов, каждый из которых идёт в общекомандную копилку.

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