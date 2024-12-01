Анастасия Потапова обыграла Диану Шнайдер на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла соотечественницу Диану Шнайдер на турнире «Трофеи Северной Пальмиры». Матч завершился со счётом 11:9 (3:3, 4:3, 4:3).

По правилам соревнований каждый матч состоит из трёх 20-минутных сетов. Если до окончания партии остаётся больше минуты, то играется ещё один гейм, если меньше — то сет считается завершённым. Исключением будет ситуация, когда во всех партиях у участников равное количество выигранных геймов. Тогда проводится решающий гейм, чтобы выявить лидера в матче. Побеждает тот, кто выиграл наибольшее количество геймов, каждый из которых идёт в общекомандную копилку.