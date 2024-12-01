«Отреагировала плохо». Мать Циципаса — о завершении тренерского тандема Стефаноса с отцом

Юлия Сальникова, мать греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, рассказала, какая у неё была реакция на завершение сотрудничества сына с отцом Апостолосом.

«Я отреагировала на это плохо, но не потому, что Стёпа в принципе принял это решение, а потому, как он его принял. Это, конечно, было несправедливо. Это говорит о том, что в нём ещё очень много мальчишеского, непродуманного и спонтанного. А в таких ситуациях всё-таки нужно придерживаться логики, хладнокровия. И объявлять об этом, конечно, нужно иначе. А на сам факт перемены их сотрудничества я смотрю нормально. Всё-таки они друг с другом прожили, проработали 10 лет, это очень большой срок. Мало кто из теннисистов может такими цифрами похвастаться», — сказала Сальникова на YouTube-канале Mr.Tennis | Dychkovsky.