Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Отреагировала плохо». Мать Циципаса — о завершении тренерского тандема Стефаноса с отцом

«Отреагировала плохо». Мать Циципаса — о завершении тренерского тандема Стефаноса с отцом
Аудио-версия:
Комментарии

Юлия Сальникова, мать греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, рассказала, какая у неё была реакция на завершение сотрудничества сына с отцом Апостолосом.

«Я отреагировала на это плохо, но не потому, что Стёпа в принципе принял это решение, а потому, как он его принял. Это, конечно, было несправедливо. Это говорит о том, что в нём ещё очень много мальчишеского, непродуманного и спонтанного. А в таких ситуациях всё-таки нужно придерживаться логики, хладнокровия. И объявлять об этом, конечно, нужно иначе. А на сам факт перемены их сотрудничества я смотрю нормально. Всё-таки они друг с другом прожили, проработали 10 лет, это очень большой срок. Мало кто из теннисистов может такими цифрами похвастаться», — сказала Сальникова на YouTube-канале Mr.Tennis | Dychkovsky.

Материалы по теме
Циципас: были очень трудные времена, и я не был уверен, смогу ли продолжить играть
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android