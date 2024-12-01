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Мать Циципаса назвала основную причину решения Стефаноса уволить отца

Мать Циципаса назвала основную причину решения Стефаноса уволить отца
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Юлия Сальникова, мать греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, назвала основную причину решения сына завершить тренерское сотрудничество с отцом Апостолосом.

«Я думаю, всё-таки это не было настолько спонтанно. Накапливались какие-то моменты. Эмоционально они очень разные люди. Я уже где-то несколько раз подчёркивала, что Стефанос — сильный интроверт. Мой муж — сильный экстраверт. Вот в этом состоянии им, конечно, очень трудно было соответствовать друг к другу.

К тому же Стёпа решил оставить греческого тренера с Кубка Дэвиса. Это говорит о том, что он находится в состоянии поиска, может быть, пассивного, но всё-таки поиска. Он не захотел контрастно менять свою команду, он где-то остался на, так скажем, греческих берегах», — сказала Сальникова на YouTube-канале Mr.Tennis | Dychkovsky.

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