Карен Хачанов одолел Александра Бублика на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

Российский теннисист Карен Хачанов одолел представителя Казахстана Александра Бублика на турнире «Трофеи Северной Пальмиры». Встреча завершилась со счётом 14:10 (4:4, 4:4, 6:2).

Команда «Львы», за которую выступает Хачанов, ведёт у «Сфинксов» с общим счётом 95:92.

По правилам соревнований каждый матч состоит из трёх 20-минутных сетов. Если до окончания партии остаётся больше минуты, то играется ещё один гейм, если меньше — то сет считается завершённым. Исключением будет ситуация, когда во всех партиях у участников равное количество выигранных геймов. Тогда проводится решающий гейм, чтобы выявить лидера в матче. Побеждает тот, кто выиграл наибольшее количество геймов, каждый из которых идёт в общекомандную копилку.